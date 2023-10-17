Женщина собрала 5,6 тысячи резиновых уточек и установила рекорд

Шарлота Ли из Сиэтла, штат Вашингтон, покупала резиновых утят просто для души, но в какой-то момент оказалось, что их стало 5,6 тысячи. Кстати, фотография, которая была сделана в ванной комнате с невероятным количеством резиновых утят, не только стало мемом, но и попало в клип известного рэпера Снуп Дога.