Женщина собрала 5,6 тысячи резиновых уточек и установила рекорд
Жительница США собрала обширную коллекцию резиновых уточек и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Мир24.
Шарлота Ли из Сиэтла, штат Вашингтон, покупала резиновых утят просто для души, но в какой-то момент оказалось, что их стало 5,6 тысячи. Кстати, фотография, которая была сделана в ванной комнате с невероятным количеством резиновых утят, не только стало мемом, но и попало в клип известного рэпера Снуп Дога.
В Книгу рекордов Гиннеса Шарлотта попала, когда в ее коллекции было 5631экземпляр, но на достигнутом на останавливаться не собирается и сейчас ищет фигурку утки-матроса Дитриха Ремпеля в синей униформе.
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