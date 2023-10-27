Маленький аксолотль играет с пузырьками: видео

Посмотрите, как весело играет этот маленький аксолотль в своем аквариуме.

На видео аксолотль с удовольствием гоняется за воздушными пузырьками, которые сам и выпускает. Он то и дело хватает их своим широким ртом, а потом выпускает облачка воздуха.

Аксолотли – это вид земноводных из семейства амбистомовых. Это удивительное морское животное, похожее на тритона, в природе обитает только в пресных водах Мексики.

Удивительная особенность этих земноводных – способность к полному восстановлению и регенерации тканей, они могут полностью отрастить утраченную часть тела.