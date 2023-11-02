Ученые объяснили, почему кошки любят сидеть в коробках

Хозяева котов и кошек наверняка замечали, что их питомцы очень интересуются пустыми коробками. Животные залезают туда и могут подолгу сидеть в картонных домиках, игнорируя прекрасные, купленные специально для них лежаки и игровые комплексы. Чем же так притягивают обыкновенные коробки котов? Об этом со ссылкой на голландских ученых пишет издание Ferra.Expert.

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Согласно исследованию, проведенному голландскими экспертами, такая страсть к коробкам, во-первых, связана с природным инстинктом кошачьих искать наиболее безопасные места.

Как показал эксперимент, кошки, принесенные в дом из приюта и сумевшие провести первые дни на новом месте в коробке, адаптировались к новому месту жительства быстрее. Ученые полагают, что в тесном пространстве коробки, которое полностью занято ею, кошка может быть уверена, что никто более внутрь забраться не сможет. А значит, животное чувствует себя в безопасности.

Также ученые заявили, что коробки, сделанные из картона, обладают хорошей теплоизоляцией, поэтому кошкам, оптимальная температура тела которых составляет 38-39 градусов, в картонных домиках максимально комфортно.

И, наконец, ученые предполагают, что кошки с удовольствием используют коробки как место для уединения или для игр.