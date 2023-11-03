"Черная пятница"– это целое событие, когда покупатели из разных стран мира стремятся совершить выгодные покупки в этот день.

Традиция "черной пятницы" зародилась в США в середине 20 века.

В этот день многие магазины начинают рождественские распродажи и предлагают существенные скидки на товары. Из-за ажиотажа в магазинах в этот день собираются огромные очереди покупателей еще до открытия.

Интересно, что название "черная пятница" придумали сотрудники полиции Филадельфии. Им приходилось работать в усиленном режиме из-за огромного скопления людей на улицах и в магазинах.