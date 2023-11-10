В СМИ появились предсказания Нострадамуса на 2024 год

Французский философ Нострадамус сделал важные прогнозы на 2024 год, включая отречение короля Карла III, военно-морскую войну и начало крупного наводнения, которое может вызвать «великий голод». Об этом пишет издание Mirror.

Нострадамус , французский философ, предсказания которого продолжают расшифровывать до сих пор. Считается, что он оставил послания, в которых говорилось о возвышении Адольфа Гитлера, начало пандемии коронавируса и даже убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди. Многие считают, что книга Нострадамуса, написанная 450 лет назад, актуальна и по сей день.

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В одном из главных предсказаний Нострадамуса упоминается, что «Король островов» будет «изгнан силой». Хотя нет никаких упоминаний о каком-либо конкретном королевском деятеле, некоторые эксперты полагают, что в изгнание может быть отправлен король Карл III.

Заявление Нострадамуса гласило: «Король островов изгнан силой... заменен тем, у кого не будет никаких признаков короля».

Эксперт Марио Ридинг, аналитик и автор книги «Пророчества Нострадамуса», считает, что король может уйти в отставку из-за «постоянных нападок как на него самого, так и на его вторую жену», королеву Камиллу.

Прорицатель также упомянул о цунами. Серия «великих наводнений» обрушится на некоторые части мира, а за ними последует «великий голод». Мрачные предсказания пророка гласили:

«Сухая Земля станет еще более пересушенной, и произойдут великие наводнения».

Также есть пророчества об эскалации конфликтов в океане: не только «великие наводнения», но и «страх» проникнет через океаны.

«Красный противник побледнеет от страха, повергнув в ужас великий океан».

Эксперты полагают, что Нострадамус намекнул на растущий конфликт в Азии.

Еще один прогноз касается нового Папы. Папе Франциску, лидеру католической церкви, в следующем году исполнится 88 лет. если верить Нострадамусу, это будет его последний год: