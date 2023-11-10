В СМИ появились предсказания Нострадамуса на 2024 год
Французский философ Нострадамус сделал важные прогнозы на 2024 год, включая отречение короля Карла III, военно-морскую войну и начало крупного наводнения, которое может вызвать «великий голод». Об этом пишет издание Mirror.
Нострадамус , французский философ, предсказания которого продолжают расшифровывать до сих пор. Считается, что он оставил послания, в которых говорилось о возвышении Адольфа Гитлера, начало пандемии коронавируса и даже убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди. Многие считают, что книга Нострадамуса, написанная 450 лет назад, актуальна и по сей день.
В одном из главных предсказаний Нострадамуса упоминается, что «Король островов» будет «изгнан силой». Хотя нет никаких упоминаний о каком-либо конкретном королевском деятеле, некоторые эксперты полагают, что в изгнание может быть отправлен король Карл III.
Заявление Нострадамуса гласило: «Король островов изгнан силой... заменен тем, у кого не будет никаких признаков короля».
Эксперт Марио Ридинг, аналитик и автор книги «Пророчества Нострадамуса», считает, что король может уйти в отставку из-за «постоянных нападок как на него самого, так и на его вторую жену», королеву Камиллу.
Прорицатель также упомянул о цунами. Серия «великих наводнений» обрушится на некоторые части мира, а за ними последует «великий голод». Мрачные предсказания пророка гласили:
«Сухая Земля станет еще более пересушенной, и произойдут великие наводнения».
Также есть пророчества об эскалации конфликтов в океане: не только «великие наводнения», но и «страх» проникнет через океаны.
«Красный противник побледнеет от страха, повергнув в ужас великий океан».
Эксперты полагают, что Нострадамус намекнул на растущий конфликт в Азии.
Еще один прогноз касается нового Папы. Папе Франциску, лидеру католической церкви, в следующем году исполнится 88 лет. если верить Нострадамусу, это будет его последний год:
«Через смерть очень старого понтифика будет избран римлянин хорошего возраста».