Меню ужина с "Титаника" продали на аукционе за миллионы рублей
Меню ужина с "Титаника" продали на аукционе в Великобритании за 83 тысячи фунтов стерлингов (около 10 миллионов рублей). В меню представлен список блюд, которые подавали за три дня до кораблекрушения 11 апреля 1912 года.
В этот день пассажирам лайнера подавали устриц, лосося, говяжью вырезку со сливками из хрена и протертым пармезаном, кальмаров и десерты – абрикосовый бордалоу и пудинг "Виктория".
Меню было найдено в фотоальбоме 1960-х годов, который ранее принадлежал историку из Канады Лену Стивенсону. Об этом сообщает The Observer.
В числе других лотов оказалось клетчатое палубное одеяло, а также карманные часы выходца из Российской империи, который погиб на "Титанике".
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