Капибара показывает, как сохранять спокойствие: видео
Капибары известны своим миролюбивым и спокойным характером. Эти крупные грызуны, обитающие в Южной Америке, часто появляются на фото и видео, где они спокойно позволяют птицам садиться на голову или держат фрукты и другие предметы.
Способность капибар сохранять равновесие объясняется их устойчивостью. Благодаря низкому центру тяжести и широкой опоре они легко удерживают предметы на голове. Их плавные, медленные движения также помогают избегать резких толчков, которые могли бы нарушить баланс.
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