Поведение кошек часто кажется странным и непредсказуемым для человека. Однако у них есть своя особая логика и видение мира.

Кошачье восприятие мира построено на образах и эмоциях. Кошки плохо реагируют на слова, зато отлично понимают интонации, жесты и запахи. Разум кошек больше сосредоточен на текущем моменте, а не абстрактном будущем. Поэтому обучать кошек чему-то очень непросто.

Чтобы понимать кошек, нужно принимать их такими, какие они есть – независимыми созданиями, ценящими комфорт и удовольствия.