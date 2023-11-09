Пудели, мопсы, овчарки — все эти породы собак нам хорошо знакомы. Но есть десятки странных и редких пород, и даже у них уровень милоты просто зашкаливает! О самых удивительных породах собак — в материале "Рамблер".

Разведение собак в том виде, в котором оно существует сегодня, появилось сравнительно недавно. В основном только в XIX веке люди начали вести учет родословных собак и классифицировать их по конкретным породам, а не по общим типам, таким как охотничья, гончая, пастушья или комнатная. Селекционеры входили в самые разные сословия: от дворян, занимавшихся выведением лучшего ретривера, до пастухов, оттачивавших пастушьи навыки собак для своего конкретного поголовья.