Самые странные породы собак, о существовании которых вы даже не подозревали
Пудели, мопсы, овчарки — все эти породы собак нам хорошо знакомы. Но есть десятки странных и редких пород, и даже у них уровень милоты просто зашкаливает! О самых удивительных породах собак — в материале "Рамблер".
Разведение собак в том виде, в котором оно существует сегодня, появилось сравнительно недавно. В основном только в XIX веке люди начали вести учет родословных собак и классифицировать их по конкретным породам, а не по общим типам, таким как охотничья, гончая, пастушья или комнатная. Селекционеры входили в самые разные сословия: от дворян, занимавшихся выведением лучшего ретривера, до пастухов, оттачивавших пастушьи навыки собак для своего конкретного поголовья.
Сегодня существует более 400 пород собак, признанных кинологическими клубами по всему миру, которые проводят выставки, соревнования, охотничьи конкурсы, пастушьи испытания и другие мероприятия по определению качества и рабочих характеристик. И хотя многие из этих собак по-прежнему выполняют работу, для которой они были выведены на протяжении веков и даже тысячелетий, большинство из них живут с нами в качестве компаньонов, что, пожалуй, является самой важной работой.