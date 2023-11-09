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Самые странные породы собак, о существовании которых вы даже не подозревали

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Порода комондор возникла в Венгрии, где эти собаки были выведены для охраны скота. Их отличительной особенностью является шерсть, которая растет шнурами и похожа на дреды, что помогает им слиться со стадом овец. Шерсть обычно белая, но может иметь кремовый или охристый оттенок.
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Порода комондор возникла в Венгрии, где эти собаки были выведены для охраны скота. Их отличительной особенностью является шерсть, которая растет шнурами и похожа на дреды, что помогает им слиться со стадом овец. Шерсть обычно белая, но может иметь кремовый или охристый оттенок. 
© globallookpress.com
Очаровательные шарпеи родом из Китая и были выведены для участия в боях. На самом деле морщины служат для защиты и не являются модным украшением. Шарпеи очень настороженно относятся к незнакомым людям, поэтому для этой породы очень важна ранняя социализация.
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Очаровательные шарпеи родом из Китая и были выведены для участия в боях. На самом деле морщины служат для защиты и не являются модным украшением. Шарпеи очень настороженно относятся к незнакомым людям, поэтому для этой породы очень важна ранняя социализация. 
© Thierry Rossier
В переводе с немецкого "Affen" означает "обезьяна", и свое название порода аффенпинчер получила благодаря внешнему виду и характеру, напоминающему примата. Аффенпинчеру нравится шалить и играть, как обезьянка, но в целом эта собака по характеру похожа на других терьеров.
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В переводе с немецкого "Affen" означает "обезьяна", и свое название порода аффенпинчер получила благодаря внешнему виду и характеру, напоминающему примата. Аффенпинчеру нравится шалить и играть, как обезьянка, но в целом эта собака по характеру похожа на других терьеров.  
© Josefine S./Flickr
Ксолоитцкуинтли — ацтекская порода, что делает ее самой древней в Северной Америке. Ацтеки считали, что собака обладает целебными свойствами. Эти собаки не имеют шерсти, за исключением редкого хохолка на голове или хвосте.
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Ксолоитцкуинтли — ацтекская порода, что делает ее самой древней в Северной Америке. Ацтеки считали, что собака обладает целебными свойствами. Эти собаки не имеют шерсти, за исключением редкого хохолка на голове или хвосте. 
© Yo Soy Flashh

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На самом деле китайская хохлатая родом не из Китая, считается, что она появилась в Африке или выведена от ксолоитцкуинтли. Согласно одной из версий происхождения, испанские конкистадоры привезли их в Китай в качестве подарков.
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На самом деле китайская хохлатая родом не из Китая, считается, что она появилась в Африке или выведена от ксолоитцкуинтли. Согласно одной из версий происхождения, испанские конкистадоры привезли их в Китай в качестве подарков. 
© pickpik.com
Когда конкистадоры вторглись в Перу, они обнаружили бесшерстных собак, которые нежились в благоухающих орхидеях. Испанцы назвали их "perros flora" ("цветочные собаки") и сообщили, что собак не выпускали из дома, чтобы они не обгорели на солнце. Так эту породу и прозвали перуанской орхидеей инков.
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Когда конкистадоры вторглись в Перу, они обнаружили бесшерстных собак, которые нежились в благоухающих орхидеях. Испанцы назвали их "perros flora" ("цветочные собаки") и сообщили, что собак не выпускали из дома, чтобы они не обгорели на солнце. Так эту породу и прозвали перуанской орхидеей инков. 
© Jeff Nyveen/Flickr
Порода денди-динмонт-терьер выведена от шотландских терьеров. В феврале 2015 года герцог Баклю дал свое благословение на принятие породой черно-белого тартана сэра Вальтера Скотта, сделав денди-динмонтов единственной породой, имеющей право носить официальный тартан шотландского клана.
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Порода денди-динмонт-терьер выведена от шотландских терьеров. В феврале 2015 года герцог Баклю дал свое благословение на принятие породой черно-белого тартана сэра Вальтера Скотта, сделав денди-динмонтов единственной породой, имеющей право носить официальный тартан шотландского клана. 
© globallookpress.com
Бедлингтон-терьер — симпатичная собачка с необычной дугообразной спиной и грушевидной головой. Они родом из Бедлингтона в Англии и изначально были выведены для охоты на грызунов в промышленных условиях. У них необычная кудрявая шерсть, но они не линяют, что является плюсом для многих владельцев.
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Бедлингтон-терьер — симпатичная собачка с необычной дугообразной спиной и грушевидной головой. Они родом из Бедлингтона в Англии и изначально были выведены для охоты на грызунов в промышленных условиях. У них необычная кудрявая шерсть, но они не линяют, что является плюсом для многих владельцев. 
© Corinne Benavides/Flickr

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