Правда ли Ломоносов мог быть сыном Петра I

Биография Петра I богата на подвиги и вещи, из-за которых современным родителям может стать не по себе. Известно, что император не любил своего первенца Алексея, причем настолько, что держал наследника в Петропавловской крепости. Однако он мог быть далеко не единственным сыном первого русского императора.

В сети распространено мнение, что у последнего русского царя был еще один сын. Родился он от простой крестьянки, в обществе которой Петр Алексеевич провел некоторое время. А звали его Михаил Ломоносов. В пользу этой теории обычно приводят несколько аргументов.

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Рассказываем, почему и как появилась легенда о том, что Михайло Ломоносов приходится сыном Петру I.

Обстоятельства рождения Ломоносова

Принято считать, что отцом будущего научного светила Российской империи была крестьянка Елена Сивкова и Василий Ломоносов. Однако известно, что до того, как родить мальчика, Елена прислуживала Петру I. Он приехал в село под Петербургом на встречу с местными кораблестроителями. Девушка занималась его бытом, убираясь и готовя для главы государства.

Кадр из сериала «Михайло Ломоносов», 1984 год

После отъезда государя Елена переехала в Архангельскую область. Там она вышла замуж, будучи уже в положении. Супругом стал Василий Ломоносов. 19 ноября 1711 года на свет появился Михаил Ломоносов.

Некоторые исследователи предполагают, что Елена имела близкую связь с Петром I, от которой и родила сына. Да и под венец ее отправили, чтобы не допустить позора от внебрачного ребенка. В XVIII веке рожать, буду незамужней девицей, считалось зазорным.

Возможно, девушку спасло то, что она носила под сердцем ребенка царских кровей. Кто знает, что бы ее ожидало, окажись малыш потомком простого кораблестроителя.

Одаренный малый

В XVIII веке далеко не все крестьяне умели читать и писать. Однако Михаил Ломоносов имел явную тягу к учебе. В год смерти Петра I 14-летний парень сбежал из дома в Петербург, где поступил в школу Заиконоспасского монастыря. Далее он отучился в Славяно-греко-латинской академии в Москве, а после в Академическом университете в Петербурге.

В возрасте 25 лет Михаил Ломоносов переехал в Германию. Там он женился и готов был стать отцом. Однако императрица Елизавета велела ему возвращаться на родину.

Среди историков есть мнение, что государыня не просто так поддерживала с крестьянским сыном столь теплые отношения. Якобы она знала, что он ее сводный брат. А его ребенок, родившись в Германии, позволил бы чужой стране претендовать на российский престол.

Схожести в характере

До престола Михаилу Ломоносову не было никакого дела. Он всецело посвящал себя науке. А добившись признания, стал проявлять характер. Предполагается, что некоторые особенности его поведения были точь-в-точь, как у почившего Петра I.

В некоторых источниках пишут, что, будучи известным ученым, Ломоносов любил поколачивать именитых академиков, когда те в чем-то ошибались. Аналогичным образом при жизни поступал и Петр Алексеевич, который нередко срывался на подданных.

Непростые отношения с Екатериной II

Екатерина Великая, как известно, почитала Петра I. Ей нравилось, что тот, помимо государственных дел, страстно увлекался наукой. Она и сама отличалась от придворных дам любовью к чтению, чего никак не могли понять окружающие. Петра Алексеевича она считала образцом для подражания. Однако отношения с интеллектуально развитым Михаилом Ломоносовым у нее как будто бы не сложились.

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Ходили слухи, что Екатерина II отравила Ломоносова после поминок Елизаветы. Якобы она узнала, что он является сыном Петра I, и решила устранить конкурента. Все документы ученого царица велела вывезти в имение своего фаворита графа Орлова, где их «утеряли». Тем не менее достоверных улик, подтверждающих виновность Екатерины в смерти Ломоносова, нет.

Смотрящие друг на друга памятники

Санкт-Петербург богат памятниками историческим личностям. Два из них стоят на противоположных берегах Невы. Медный всадник расположен на Адмиралтейской набережной, а памятник Михаилу Ломоносову — на Университетской.

Некоторые исследователи считают, что взгляды скульптур обращены друг на друга. И это несмотря на то, что их разделяет главный водный канал города. По одной из версий, это в том числе доказательство того, что Михаил Ломоносов приходился сыном Петру I.