Страшные тайны Михайловского замка

Санкт-Петербург богат дворцами, но есть в городе есть один-единственный замок. Однако вокруг него ходит много леденящих душу историй. Они не имеют ничего общего с сюжетами о принцессах и драконах. Вспоминая о Михайловском замке, впору упомянуть призраков и людоедов.

Рассказываем, как и почему Михайловский замок получил столь дурную славу в глазах жителей культурной столицы.

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Истоки названия Михайловского замка

Михайловский замок построили по приказу императора Павла I. Он интересовался всем, что было связано со рыцарством и их идеалами. Даже свои резиденции он называл не дворцами, а замками.

Михайловский замок, в котором сын Екатерины Великой планировал прожить много лет, получил свое название неслучайно. Легенда гласит, что караульному солдату в ночи явился Архангел Михаил, велевший воздвигнуть себе храм на месте постройки нового замка. Павел I так и поступил, дав своему новом дому соответствующее имя.

Несмотря на как будто божественное вмешательство, в будущем Михайловский замок оброс мрачными историями. Как правило, с божественным и прекрасным они не имеют ничего общего.

Дурное предзнаменование

Когда Павел I только въезжал в Михайловский замок, некая юродивая предсказала, что жить ему ровно столько, сколько букв на Воскресенскими воротами здания. Их там насчитывалось 47. Государю тем временем шел 47-й год.

Павел I либо не знал, либо отказывался верить в предзнаменование. Он заселился в Михайловский замок. Спустя 40 дней глава Российской империи полностью обжился, стал принимать гостей и устраивать празднества. Жизнь шла своим чередом.

Вечером 11 марта Павел I встал из-за стола, подошел к зеркалу и произнес: «Посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу себя в нем с шеей на сторону». Через полтора часа его закололи в собственных покоях.

Мрачное прорицание некой юродивой сбылось. Неизвестной, как считают некоторые исследователи, могла быть сама Ксения Петербургская.

Призрак императора

При жизни Павел I увлекался мистицизмом и темой масонов. А холодный и полный сквозняков Михайловский замок он видел уютным местом для жизни. Часть подданных считала, что хозяин не в себе. Однако спустя время они сами оказались в числе тех, кто уверовал в сверхъестественное.

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После гибели государя в Михайловском замке стала происходить чертовщина. Появились слухи о призраке царя. Прислуга жаловалась на странные звуки и тени. До сих пор прохожие на улице иногда замечают слабый огонек в окнах замка. Сотрудники нынешнего музея в Михайловском замке считают, что это призрак почившего императора, который не пожелал покидать любимый дом.

Кладбище людоедов

После Павла I Михайловский замок заняло Главное инженерное училище, затем Николаевская инженерная академия. После революции там разместили Военно-техническую академию. Народ мало-помалу стал забывать о мрачной истории здания. Но спустя сотню лет это место притянуло к себе еще одну страшную историю.

В 1941 году Ленинград взяли в блокаду. Она унесла множество жизней женщин и детей. Тела мертвецов, как известно, лежали прямо на улице. У оставшихся в городе милиционеров не было сил, чтобы убрать их. Остальные, ослабев от голода, проходили мимо. Но были и те, кто питался мертвой плотью.

О случаях каннибализма среди ленинградцев стало известно зимой того же года. Людоедов, как пишут в сети, расстреливали прямо во дворе Михайловского замка. Хоронили их неподалеку. Говорят, их последним пристанищем стал участок, тянущийся вдоль Садовой улицы, прямо напротив ограды замка.