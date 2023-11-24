Как устроено образование в японских школах: видео
Японская система школьного образования отличается строгой дисциплиной и высокими академическими стандартами.
Особенности японского школьного образования определяются историей и традициями этой страны. С раннего возраста японских детей приучают к дисциплине, порядку и уважению к старшим.
Поддерживаются строгие школьные правила, например, единая школьная форма и запрет на окрашивание волос. Большое внимание уделяется уборке школьных помещений самими учениками – это воспитывает чувство ответственности и сопричастности к общему делу.
Традиционно в японской культуре безусловное подчинение и почтение к авторитетам считаются важнейшими чертами хорошего воспитания. Поэтому строгость со стороны учителей принимается как должное и залог хороших результатов.
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