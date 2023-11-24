Японская система школьного образования отличается строгой дисциплиной и высокими академическими стандартами.

Особенности японского школьного образования определяются историей и традициями этой страны. С раннего возраста японских детей приучают к дисциплине, порядку и уважению к старшим.

Поддерживаются строгие школьные правила, например, единая школьная форма и запрет на окрашивание волос. Большое внимание уделяется уборке школьных помещений самими учениками – это воспитывает чувство ответственности и сопричастности к общему делу.