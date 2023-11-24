Пиры у фараонов Древнего Египта отличались невероятной роскошью и изобилием яств. Они устраивались по любому поводу – в честь побед, религиозных праздников или просто ради развлечения.

В залах гремела музыка, выступали танцовщицы, певцы, фокусники и жонглеры.

Знать Египта во главе с фараонами предавалась удовольствиям до глубокой ночи. Затем для отдыха гостей расстилались шелковые постели прямо в пиршественных залах дворца.