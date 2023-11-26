Шэрон Тейт трагически погибла в 1969 году, когда ей было 26 лет. Она была убита членами секты Чарльза Мэнсона в собственном доме в Лос-Анджелесе. Это убийство стало одним из самых резонансных в истории.

Входная дверь дома, где члены "Семьи" Чарльза Мэнсона убили актрису Шэрон Тейт, была продана на аукционе в Соединенных Штатах за рекордные 127 тысяч долларов.

Дверь была изначально установлена в особняке в Беверли-Хиллз, расположенном на улице Сиело-Драйв, где в1969 году несколько месяцев жили режиссер Романом Полански и его беременная жена Шэрон Тейт.

После трагедии дом несколько раз сдавался в аренду знаменитостями Голливуда. Особняк на улице Сиело-Драйв был снесен в 1994 году, а на его месте был построен новый дом.