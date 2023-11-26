Шокирующие рекламные акции – довольно распространенная практика среди кинокомпаний. Создавая атмосферу таинственности вокруг фильма, они стремятся привлечь к нему максимальное внимание зрителей.

Компания Warner Brothers решила разрекламировать свой новый фильм ужасов довольно нестандартным способом – устроив на улицах города жуткую шутку. В центре города внезапно начались погодные катаклизмы. Они выглядели настолько реалистично, что вызвал панику среди людей. Многие в страхе разбегались или звонили в полицию. Спустя некоторое выяснилось, что это всего лишь рекламный трюк.