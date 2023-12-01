Почему «Тараканище» нужно перечитать взрослым

Из-под пера Корнея Чуковского вышло множество произведений, которые сегодня считаются классикой. Их любят несколько поколений читателей. Строки из некоторых текстов писателя народ знает наизусть. Но кто бы мог подумать, что в знакомых многим с детства историях скрываются очень взрослые темы.

© Кадр из мультфильма «Тараканище», 1963 год.

О том, что на самом деле писал Корней Чуковский в «Тараканище», читайте в нашем материале.

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Самоуверенный злодей

Кадр из мультфильма «Тараканище», 1963 год.

Психологи видят в истории наводящего ужас на всех животных Тараканища сюжет из жизни. Это тот случай, когда самый обычный человек начинает вести себя агрессивно по отношению к другим, создавая себе таким образом авторитет.

Трясущиеся от страха люди обычно не осознают, что все же могут отдать отпор такой личности. Однако харизма и настойчивость давит на корню любую попытку противоречить ей.

Сказке о Тараканище приписывают массу скрытых смыслов. В сети озвучена теория, согласно которой главный злодей списан с Иосифа Виссарионовича Сталина. Якобы Тараканище запугивает других животных и устанавливает свои порядки ровно тем же образом, как это делал в XX веке главнокомандующий СССР.

Историки в свою очередь сомневаются в том, что Корней Чуковский вкладывал в образ Тараканища личность главы государства советов. А все потому что на момент выхода сказки о злобном таракане в 1921 году Иосиф Виссарионович еще не обладал той властью, которая появится у него через год после публикации произведения.

Испуганные силачи

Кадр из мультфильма «Тараканище», 1963 год.

Тараканище по сюжету демонстрирует поведение типичного абьюзера. Он ни во что не ставит окружающих. Насекомое считает, что животные, которые превосходят его по силе и размеру, должны склонить пред ним колено и отдать собственных детей на тараканий обед.

Быки, носороги, гиппопотам не спешат противоречить Тараканищу. Даже имея явное преимущество, обитатели дикой природы не готовы вступать в конфликт с маленьким насекомым. Их пугает его уверенность и норов. В то время как любой из них мог бы покончить со злодеем в одно мгновение.

Смелый кроха

Кадр из мультфильма «Тараканище», 1963 год.

Когда все животные трясутся от страха и боятся перечить Тараканищу, на сцене появляется Кенгуру. Австралийский зверь тоже не предпринимает попыток обезвредить зарвавшегося таракана. Но именно она пристыдила других животных, напоминая им, что Тараканище совсем маленький. Бегемоты и Носороги тем временем не воодушевлены речью Кенгуру. Они просят ту не давать им ложную надежду.

Внезапно в воздухе появляется маленький воробушек. Он в сотни раз меньше запуганных Тараканищем хвостатых, но именно он без лишних разговоров съедает злодея. Звери радуются гибели неприятеля и празднуют победу.

Таким образом автор показывает, что Воробей, не знавший об авторитете и влиянии Тараканища среди зверей, уничтожает мучителя. А это значит, что для победы в любом деле необходимо действовать, а не судить о проблеме по тому, что о ней говорят другие. Сказка о Тараканище учит, что некоторые страхи могут быть надуманными, не имея реальную подоплеку.