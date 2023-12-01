Алькатрас по праву считается одной из самых знаменитых и страшных тюрем в мире. Этот остров-тюрьма расположен посреди залива Сан-Франциско и славится своей неприступностью. С 1934 по 1963 год здесь отбывали наказание самые опасные преступники Америки.

Как только заключенный попадал в Алькатрас, его как будто отрезало от мира.

Режим содержания осужденных отличался особой жестокостью. Администрация тюрьмы запрещала разговоры во время прогулок и работ, а за малейшие нарушения полагались жестокие наказания.

В настоящее время Алькатрас больше не функционирует как тюрьма, он был закрыт в 1963 году.

После закрытия тюрьмы Алькатрас был объявлен национальным историческим памятником США. Сейчас на острове располагается музей, посвященный истории тюрьмы. Для посетителей проводятся экскурсии по камерам бывшей тюрьмы.