В северных регионах, особенно в районах вечной мерзлоты, дома часто строят на сваях из-за особенностей грунта. Вечная мерзлота представляет собой почву, которая остается замороженной круглый год. Этот слой мерзлоты может достигать сотен метров в глубину.

Если строить дом прямо на вечной мерзлоте, то из-за тепла, идущего от дома и его обогревательных систем, верхний слой мерзлоты начнет оттаивать. Это приведет к неравномерным осадкам фундамента, что может вызвать трещины и повреждения конструкции здания.

Чтобы этого избежать, дома в районах вечной мерзлоты строят на сваях, которые опускают сквозь слой оттаявшего грунта до самого устойчивого слоя вечной мерзлоты. Такая конструкция позволяет переносить вес дома минуя неустойчивый оттаявший слой, обеспечивая стабильность и долговечность здания. Такой фундамент на сваях хорошо зарекомендовал себя при строительстве в условиях Крайнего Севера.