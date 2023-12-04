"Ненавижу эту игру". Женщина пожаловалась на подарки от "Тайного Санты"

В преддверии Нового года некоторые прибегают к популярной игре под названием "Тайный Санта". Суть ее заключается в том, что люди дарят и получают подарки анонимно.

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Вот и одна из пользовательниц сети приняла участие в подобном развлечении. Она рассказала, что избрала для получателя хорошие подарки: в их числе тушь, бальзам для губ и мини-версию консилера. Все это было упаковано в красивый праздничный пакет.

Получила же она то, что ее вовсе не обрадовало. Ее Secret Santa избрал в качестве подарка апельсин, банан и огурец, помещенные в обычный крафт-пакет.

"Вот подарок, который я подарила. А вот то, что я получила от своего "Тайного Санты"... Ненавижу эту игру", – такие комментарии девушка озвучила, пока снимала презенты.