Почему в Японии запрещено увольнять сотрудников: видео
Строгий японский менталитет также затронул рынок труда. Там действует жесткое трудовое законодательство, которое запрещает увольнение сотрудников без очень веских на это причин.
В Японии традиционно сильная корпоративная культура и преданность сотрудников своим компаниям. Люди устраиваются на работу сразу после окончания университета и остаются в одной компании на десятилетия. Увольнения воспринимаются как предательство со стороны работодателя.
Сильные профсоюзы и жесткое трудовое законодательство. Закон о трудовых стандартах запрещает увольнения без уважительных причин. Работники могут оспорить решение в суде, а для компаний процедура сложная и затратная.
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