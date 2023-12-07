Строгий японский менталитет также затронул рынок труда. Там действует жесткое трудовое законодательство, которое запрещает увольнение сотрудников без очень веских на это причин.

В Японии традиционно сильная корпоративная культура и преданность сотрудников своим компаниям. Люди устраиваются на работу сразу после окончания университета и остаются в одной компании на десятилетия. Увольнения воспринимаются как предательство со стороны работодателя.

Сильные профсоюзы и жесткое трудовое законодательство. Закон о трудовых стандартах запрещает увольнения без уважительных причин. Работники могут оспорить решение в суде, а для компаний процедура сложная и затратная.