За 5000$ выставлен на торги старинный набор охотника на вампиров

В Великобритании на торги выставлен поистине необычный лот – набор охотника на вампиров викторианской эпохи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В набор входят пистолет, латунная пороховница и миниатюрный телескоп. В секретном отделении сундучка можно обнаружить небольшую Библию, четки, флакончик со святой водой, подсвечники, медный молоток и кол.

Набор датируется XIX веком.

Предполагается, что он будет продан за 3000-4000 фунтов стерлингов, что соответствует 3500-5000 долларов. Торги запланированы на завтра, 9 декабря.