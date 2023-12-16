Пропавшего в горах Испании мальчика нашли 6 лет спустя гуляющим по Франции

Британский мальчик, пропавший шесть лет назад, может вернуться домой уже в эти выходные после того, как водитель обнаружил его идущим по обочине дороги на юге Франции. Об этом пишет CNN.

© Unsplash

Алекса Бэтти не видели с 11 лет, после того как он уехал на каникулы в Испанию в 2017 году вместе с матерью и дедушкой, которые не имели законной опеки над ним. Мальчик пропал в испанских Пиренеях.

Видео дня

Бэтти, которому сейчас 17 лет, был найден в Верхней Гаронне, недалеко от французского города Тулуза.

Фабьен Аксидини, французский автомобилист, спасший Бэтти на обочине, сказал, что последние два года мальчик жил во Франции в духовной общине.

По словам Аксидини, Бэтти рассказал ему, что его похитила мать в 2017 году, после чего он провел три года в Испании и два года во Франции. Бэтти описывал Аксидини свою мать как «немного сумасшедшую».

Аксидини, студент-мануальщик, ночью развозил лекарства по аптекам, когда впервые столкнулся с Бэтти. Назвавшись сначала вымышленным именем, Бэтти три часа разговаривал с Аксидини на английском и французском языках.

Он видел, как Бэтти шел по обочине дороги со скейтбордом, курткой, рюкзаком и фонариком. Когда мужчина нашел его, шел дождь, и он остановился, потому что был заинтригован тем, что мальчик делал у дороги.

«Он сказал мне, что шел уже четыре дня, так как ушел из гор, сам не зная куда. Ему было легче уйти, вернуться в Англию, снова увидеть свою бабушку, потому что он не хотел прожить всю свою жизнь в этой общине».

Бэтти поведал, что в духовной общине он путешествовал с несколькими семьями от дома к дому с солнечными батареями на машинах, всегда в места, где были большие дома.

Мальчик рассказал, что его дедушка скончался около шести месяцев назад «при обстоятельствах, которые пока не известны».

Когда мальчик рассказал свою историю Аксидини, он попросил мужчину написать бабушке сообщение с аккаунта Фабьена в соцсетях.

Сообщение гласило: «Привет, бабушка, это я, Алекс, я во Франции, в Тулузе, очень надеюсь, что ты получишь это сообщение, я люблю тебя и хочу вернуться домой».

Бабушка, которая сейчас находится в Великобритании, была рада услышать, что ее внук жив и здоров. Женщина с нетерпением ждет его возвращения в родную страну.

Французские власти заявили, что Бэтти может вернуться к своей семье в Великобритании уже в субботу.

Как сказал помощник прокурора Тулузы Антуан Леруа, Бэтти решил бежать из общины, в которой жил, потому что боялся, что мать увезет его в Финляндию. Леруа думает, что мать Бэтти до сих пор находится там.

«Он не описывает никакого физического насилия... он не говорит о никаком физическом насилии ни со стороны духовной общины, ни со стороны своей матери», — говорит помощник прокурора.