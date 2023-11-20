Как выглядит брат-близнец Эштона Кутчера

Американский актер Эштон Кутчер известен на весь мир. Он снимался в «Эффекте бабочки», сериале «Два с половиной человека» и даже сыграл роль Стива Джобса в байопике о предпринимателе. Кутчер знаменит и своими громкими романами — сначала с Деми Мур, которая старше его на 15 лет, а потом и с коллегой по сериалу «Шоу 70-х» Милой Кунис, с которой они до сих пор состоят в браке и растят двух детей.

Но мало кто знает, что у Кутчера есть брат-близнец по имени Майкл. Мальчики родились в городе Сидар-Рапидс (штат Айова), но только один из них стал суперзвездой. И на это есть причина — Майкл родился с диагнозом детский церебральный паралич.

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При рождении Майкл весил намного меньше своего брата, почти не реагировал на окружающий мир и даже с трудом дышал. На протяжении всей жизни Майклу не раз говорили, что жить ему осталось немного. В 13 лет у него обнаружили сердечную недостаточность, и Майклу пересадили сердце. Эштона настолько испугала возможность потерять брата, что он был готов пожертвовать собой. Врачи вспоминали, как будущий актер подходил к родителями и просто умолял их взять его сердце и пересадить его брату.

После окончания школы Майкл продолжил образование в Университете Маунт Мерси, где получил степень бакалавра в области финансов и управления бизнесом. В настоящее время он выступает в качестве спикера, повышая осведомленность о ДЦП.

«Он посмотрел на меня и сказал: "Каждый раз, когда ты меня жалеешь, ты заставляешь меня чувствовать себя слабее. Это единственная жизнь, которую я когда-либо видел, так что перестань жалеть единственное, что у меня есть". И это привело к тому, что мы вернулись к тому состоянию, в котором, как мне кажется, находимся сегодня, то есть к полному взаимопониманию», — рассказывает Эштон.

Родители Кутчеров относились к своим детям совершенно одинаково, считая, что Майкл может делать все, что может делать Эштон. Братья были настолько близки на протяжении всего детства и ранней взрослой жизни, что «если бы их не разделял воздух, то они бы не понимали, что не являются одним целым», признался Эштон.

Затем Эштон поступил в Университет Айовы на факультет биохимической инженерии, мечтая изобрести лекарство для своего брата. Но будущий актер, известный своим бунтарским поведением, устраивал вечеринки и прогуливал занятия, за что его исключили из университета.