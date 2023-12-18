Родителей шокировал список подарков 13-летней дочери на 3700$

Родители 13-летней девочки поделились списком подарков, которые она хотела бы получить к Новому году. Детали истории приводит издание The Mirror.

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Список стоит из 43 пунктов. В нем можно найти Macbook Pro, масло для губ Dior, кроссовки Nike, часы Apple, бронзатор Drunk Elephant, духи Gucci и другую продукцию известных брендов.

Вместе с тем в виш-листе есть и более скромные подарки: свечи, наволочка, акриловые ногти. По подсчетам пользователей сети, общая стоимость всех продуктов составляет около 3000 фунтов стерлингов.

«Я перестал читать после масла для губ Dior...», «В ее возрасте я мечтал о карточках с Call of Duty, Lego и покемонами, какого черта», – пишут пользователи.