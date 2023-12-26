Свадьбы знаменитостей часто проходят с невероятной помпезностью и роскошью. Но даже на их фоне история свадьбы Мадлен Броквей выбивается из ряда вон. Эта совершенно неизвестная девушка устроила празднование за 59 миллионов долларов, которое моментально стало сенсацией в интернете.

Празднование состоялось 18 ноября в Париже и продолжалось 5 дней. СМИ окрестили это торжество «свадьбой века«. Любопытно, что жених и невеста оказались совсем не знаменитостями, а точнее, вообще неизвестными людьми.

Пятидневное торжество включало репетиционный ужин в Парижской национальной опере, ночь в Версальском дворце, фейерверк у Эйфелевой башни, частный концерт группы Maroon 5, перелеты всех гостей на частных самолетах.