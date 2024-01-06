Почему в православии и католичестве Рождество празднуют в разные дни

Рождество Христово является одним из самых значимых религиозных праздников, отмечаемых как православными, так и католическими христианами. Однако, несмотря на общую суть и значение этого события, православные и католики отмечают его в разные дни. Почему так происходит, расскажет "Рамблер".

В православной церкви Рождество Христово отмечается с 7 по 8 января по новому стилю, который используется в современном гражданском календаре. Это связано с тем, что православная церковь придерживается юлианского календаря, который был введен в III веке до нашей эры Юлием Цезарем и остается основным для расчета дат праздников.

Католики же отмечают Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, который был введен в XVI веке папой Григорием XIII для исправления неточностей юлианского календаря. Этот календарь стал более точным и удобным для практического использования, и в результате стал широко распространенным среди большинства стран. Получается, причина разности в дате празднования Рождества в православии и католичестве кроется в различии календарей, которыми пользуются обе церкви. Несмотря на это, суть и значение самого праздника остаются одинаковыми для обеих конфессий.

Различия в роджественских традициях

В общих чертах православные и католики отмечают Рождество, как день пришествия Иисуса Христа на землю. При этом у обеих церквей есть свои уникальные традиции.

У католиков рождественская ночь неотъемлемо связана с традицией поздравлений, песнопений и проведения полуночной мессы. Традиционной частью праздничного обеда является рождественский карп, который символизирует оперение и покровительство Святого Петра. Другим обязательным элементом празднования Рождества является украшенная елка, подарки и кулинарные деликатесы.

У православных христиан Рождество отмечается более сдержанно и духовно. В специфике праздника отражаются древние обычаи и традиции, которые сохраняются на протяжении веков. На Рождество в православных храмах совершается праздничная служба, включающая чтение рождественских Евангелий, исполнение хоровых песнопений и обрядимолитвы. В качестве символа Рождества православные используют звезду венеца на елке, которая олицетворяет звезду волхвов.