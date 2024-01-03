Названы 3 самых популярных у россиян занятия на январских
«Яндекс поиск»: зимой россияне чаще всего выбирают коньки и лыжи. После праздничных застолий кто-то предпочитает тюленить под новогодние концерты по телевизору, а кто-то — растрясти салатики на природе. И для таких россиян есть несколько вариантов, причём весьма популярных. Судя по частоте поисковых запросов, многих интересует катание на коньках.
Если хочется зимой попробовать новые виды спорта, но уверенности никакой нет, то можно просто пойти по проторенной дорожке. В 2022 году коньки для покупки искали 59% россиян, а в 2023-м — всего 49%, но это всё равно в 1,5 раза больше, чем те же лыжи, которые считаются вторыми по популярности. Оно и понятно, коньки нужны и фигуристам , и хоккеистам, и простым россиянам, которые хотят повеселиться на ближайшем катке.
Беговые лыжи интересуют россиян больше горных — их в 2022 году выбирали 25% россиян, а в 2023-м — уже 32%. Горные же оба года стабильно искали 10% пользователей Сети. Но если хочется пойти против системы, то можно выбрать третий вариант — менее расхайпованный.
Сноубордами в 2022 году интересовались всего 6% россиян, а в 2023-м спрос повысился до 9%.
Из зимней спортивной экипировки в лидеры вышло термобельё. А всё потому, что его носят не только спортсмены и любители, но и мерзлявые россияне, которые не желают коченеть на остановке в ожидании нужного автобуса.
Однако если и выбирать активный отдых, то лучше планировать его на день, но никак не на вечер. А всё потому, что спорт перед сном не очень полезен. Подробнее об этом можно узнать здесь.
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