Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Сто лет назад археологи из Британии открыли гробницу фараона Тутанхамона, вызвав его таинственное "проклятие", но теперь ученые смогли объяснить, почему произошли эти смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

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Загадочная история произошла в 1922 году, когда Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона после многолетних поисков. Несколько человек, связанных с открытием, умерли в течение нескольких лет после этого.

По мнению исследователей, что причина смерти заключилась в "пещерной болезни", которая была вызвана грибками Aspergillus. Их обнаружили в гробнице. Врачи отмечают, что в таких условиях грибы живут долго, кроме того, они могут повысить свою вирулентность. Вероятно, отмечают ученые, лорд Карнарвон стал жертвой Aspergillus.

Эта теория подтвердилась результатами вскрытия могилы другого объекта — литовского князя Казимира Ягеллончика, где все участники эксгумации скончались от легочной инфекции. Таким образом, пишет РИА Новости, миф о проклятии Тутанхамона удалось развеять. Хотя смерти не могут быть связаны с проклятием, подчеркивает агентство, участники открытия гробницы все равно столкнулись с роковыми последствиями.

До этого исследователи заявляли, что желтое стекло ливийской пустыни, из которого изготовлен кулон египетского фараона Тутанхамона, образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли.