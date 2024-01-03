Умерла женщина с фотографии «Поцелуй у Отель-де-Виль»

Не стало героини известного снимка французского фотографа Робера Дуано «Поцелуй у Отель-де-Виль». Франсуаза Борне умерла в возрасте 93 лет.

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Фотокарточка, на которой она в объятиях своего тогдашнего бойфренда, была сделана в центре Парижа весной 1950 года. Снимок стал одним из самых известных изображений города.

В тот год фотокартина, опубликованная в журнале Life, быстро забылась, но спустя 30 лет о ней вспомнили. Во Франции стали печатать плакаты и открытки, шить пододеяльники, создавать кружки и календари. Это стало символом парижской романтики и памятником любви и страсти, пишет издание The Guardian.

Борне была 20-летней студенткой драматического факультета, когда она и ее парень-однокурсник по актерскому мастерству Жак Карто были замечены в кафе фотографом Дуано.

Позже Борне рассказала французскому телевидению:

«Я Робер Дуано, я нахожу вас обоих очаровательными, и мне интересно, согласитесь ли вы еще раз поцеловаться перед моей камерой».

Они сделали с ним несколько фотографий в разных местах Парижа.

В 2005 году Борне продала копию оригинальной фотографии, подаренной ей Дуано, на аукционе за более 150 000 евро (почти 15 млн рублей).