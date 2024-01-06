Какие гадания приняты на Рождество, Святки и Крещение

ИА «Уральский меридиан» уже рассказывало об рождественских традициях: праздничном столе и колядках. Но таинство Рождества сопровождается еще одной традицией – рождественскими гаданиями, которые не понять без возвращения в мир сказки и рождественской романтики и мистики.

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Рождеству, отмечающемуся в России 7 января, предшествует Сочельник – заключительный день Рождественского поста. Происходит название слова «сочельник» от слова «сочиво». Это название традиционного обрядового блюда, обязательно готовящегося в дни сочельников – Рождественского (6 января) и Крещенского (18 января). Сочиво – это крупяная постная каша с мёдом или орехами, или баранки с маковым «молоком». Но, не об этом блюде наш рассказ.

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Святки

Самым главным зимним праздником на Руси всегда были Святки – две недели зимних праздников, которые начинались с Рождества (7 января – по новому стилю), Новым годом (14 января) и продолжались до Крещения (19 января).

В это время города открывали Рождественские ярмарки, и начинались веселые гулянья.

Издревле на Руси была известна игра «Достань сапог», которая проводилась во время ярмарок. Самым ловким и сильным предлагалось достать сапоги со столба, который был смазан маслом и дегтем.

«Удаль молодецкая» – это старинная русская забава, в которой команды соревновались в перетягивании друг друга к себе с помощью каната.

Рождественские гадания

Всегда были люди, которые любили заниматься гаданием, и время под Новый Год, Рождество и Крещение считалось наиболее подходящим для этого. Именно в эти моменты они предпринимали попытку предсказать свою судьбу.

Существует множество способов гадания, но особо рискованные гадания проводились всегда ночью, при свете горящей свечи и перед зеркалом, чтобы вызвать нечистую силу. Даже малейшее нарушение такого гадания часто вызывало необычайный испуг и, в некоторых случаях, даже смерть тех, кто гадал.

Известно, что многие святочные обряды несут в себе греховность, особенно опасны занятия гаданием для православных. Те, кто «сочетают обман с безумием, предсказывая счастье, судьбу, родословие и множество подобных вещей…», подлежат временному отлучению от Причастия.

Следующие «гадания» считаются более простыми и безопасными.

Гадание на кофейной гуще

Для того чтобы предсказать будущее, выпейте чашку кофе и закройте ее блюдцем. Затем несколько раз переверните чашку вверх ногами. Когда кофейная гуща расплывется по дну, она образует различные фигуры, по которым можно гадать.

Например, если в кофейной гуще появится контур собаки, то это символизирует дружбу, а контур леса означает богатство. Изображение креста предвещает терпение, а венок – славу. Если вы увидите лестницу, это означает достижение желаемой и долгожданной цели. Тень человека предвещает приятное свидание, а тень дома – изобилие. Если вы увидите контуры церкви или колокольни, это может означать возвращение домой. А если в кофейной гуще появится изображение оленя, это может предвещать скорую дорогу.

Помощь в расшифровке фигур, появляющихся в кофейной гуще, предлагается несколькими изданиями и сервисами, но это дело непростое.

Гадание на чайной гуще

Для правильного понимания символов, сформировавшихся из кусочков, рекомендуется использовать обычную чашку простой формы. Жидкость должна быть слегка прикрыта дном. Чашка берется левой рукой и делается три резких поворота в направлении часовой стрелки, чтобы чай размешался. Затем чашка поворачивается так, чтобы ручка была направлена к вам, и ее немного наклоняют. Теперь можно заглянуть внутрь. Объем чашки мысленно делится на две части: часть, прилегающая к ручке, относится непосредственно к вам, а противоположная часть – к вашим знакомым.

Чайные осадки у стенок чашки предсказывают ближайшее будущее, а осадки на дне – более отдаленное будущее.

Исполнение желаний или избавление от болезней представляет собой контур дерева. Здоровью угрожает бутылка. На жизненном пути встречаются препятствия в виде гор. Быстрые перемены предвещает дорога или рельсы, особенно если линии извилистые. Резкие изменения в жизни указывает поворот. Ключ открывает дверь к благополучию, здоровью и счастью в любви. Неожиданное путешествие символизируют контуры самолета. Невеселые новости или потери связаны с гробом. Счастливое событие, возможно брак, предвещает круг. Разочарование представлено двумя кругами. Лестница предвещает подъем в личных или служебных делах.

Если на дне чашки находится сердце из чаинок, это означает, что близкий человек заболеет, а символ любви предвещает болезнь. Плохие новости указывает на стрела.

Чтобы узнать толкование гадания на чайной гуще, перейдите по этой ссылке.

Гадание на воске

Наклоните свечу над миской с водой и дайте воску стечь. В воде образуются замысловатые фигуры из нескольких восковых капель. Их вынимают из воды и истолковывают как подсказку о будущем. Если помимо нескольких больших фигур образуется множество круглых маленьких фигур, это предвещает прибыль. Значение больших фигур определяется вызываемыми ими ассоциациями.

виноград – удача, достаток;

веер – проблемы на работе;

гриб – долголетие;

дракон – осуществление надежды, возможно, рождение ребенка. Вот некоторые подсказки:

Известия – это колокол, при этом дурные известия – это кривой колокол, а хорошие известия – это симметричный колокол. Интриги и зависть символизируются листом дерева. Обезьяна представляет двусмысленную ситуацию или ложного друга. Перекресток на жизненном пути – это штаны. Яблоко является символом здоровья и мудрости, но если оно кривое, то оно означает опасное искушение, которому не стоит поддаваться. Яйцо – это древний символ тайного и некоторых опасений, но также может символизировать просто начало чего-то нового в жизни.

Толкование других фигур можно также найти на сайтах с толкованием.

Гадание по волосам

Волосы всегда были популярным объектом гадания среди девушек. Считается, что это необходимо делать не чаще одного раза в год. Если перед вами стоит важное решение с важными последствиями, эта предсказательная техника поможет вам.

В безветренную лунную ночь вы должны отрезать прядь своих волос, затем сжечь их на огне и наблюдать, как они горят: если все волосы загорятся сразу, то вам следует ожидать положительных изменений в ближайшем будущем, и успех в любом начатом деле будет вас ждать.

Если в вашей жизни наступают перемены, это означает, что горы горят, но вы не видите дыма. Если они горят ярко и долго, значит, вас ожидают крупные приобретения. Однако, если они только тлеют и не загораются, это предупреждение о крупной неприятности, болезни или даже смерти. Также, если они догорают не до конца, это может быть предательством близкого человека.

Существует менее распространенный метод гадания на волосах, который позволяет определить, выздоровеет ли больной или умрет. Во время лунной ночи берется прядь волос с головы больного человека, она закатывается в воск и бросается в стакан с водой. Если волосы потонут, то это означает, что больной умрет, а если всплывут, то он выздоровеет. Даже магия не сможет помочь в этом случае.

Гадания по телевизору или радио

Посидев несколько минут в тишине комнаты, сосредоточьтесь на своем вопросе. Затем включите телевизор или радио и задайте вопрос вслух. Анализируйте первые услышанные слова, так как они могут быть ответом на ваш вопрос, будь то речь или песня.

ИА «Уральский меридиан» регулярно рассказывает о традициях подготовки к разным праздникам в отдельной рубрике «Праздник к нам приходит».