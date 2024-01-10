Японцы считаются одними из самых трудолюбивых людей в мире. Существует стереотип, что они постоянно засиживаются на работе допоздна и перерабатывают часы сверх положенного. Некоторые даже называют японцев «трудоголиками».

Однако на самом деле все не совсем так. У японцев иной подход к работе – они тратят огромное количество времени на рутинные процессы, которые можно было бы сделать гораздо быстрее.

Так что стереотип о том, что японцы невероятно быстро и эффективно работают, не совсем соответствует действительности. На самом деле они довольно медлительны в офисной рутине, хотя при этом и проводят на рабочем месте много часов.