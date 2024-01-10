Подруги нашли в съемной квартире $15 тыс. и вернули их хозяину

В Китае подруги нашли в съемной квартире $15 тысяч и вернули их хозяину, пишет Asia One. Мужчина признался - о деньгах он ничего не знал.

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Как рассказали женщины по фамилии Хуан и Лонг, они работают в одном месте, поэтому вместе снимают квартиру. А деньги были найдены, когда подружки наводили в доме порядок.

"Я собиралась почистить потолок в спальне, когда обнаружила в углу гардероба что-то похожее на мусор. Это была сумка, в которой оказалось много денег", - рассказала Хуан.

Подруги решили, что правильнее будет отдать деньги полицейским, чтобы те передали всю сумму хозяину квартиры.

"Мы должны быть честными: мы не возьмем ничего, что не принадлежит нам", - добавила Лонг.

Сам мужчина признался, что не подозревал, что в его квартире лежит такая сумма. После расследования выяснилось, что деньги принадлежали его родителям, которые когда-то жили по этому адресу.

"Семья решила, что мы год не будем брать с девушек арендную плату за квартиру", - рассказал хозяин недвижимости.