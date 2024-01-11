На юге США обнаружены останки ранее неизвестного вида тираннозавров

ТАСС, 11 января. Палеонтологи обнаружили на территории штата Нью-Мексико кости ранее неизвестного вида тираннозавров, который, предположительно, является ближайшим родственником непосредственных предков королевских тираннозавров. Данное открытие приблизило ученых к раскрытию истории появления этих древних хищников, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.

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«Место и время появления тираннозавров до сих пор остается неясным: существуют предположения, что они могли возникнуть как в Азии, так и в Ларамидии, западной части современной Северной Америки. Мы открыли ранее неизвестный вид тираннозавров Tyrannosaurus mcraeensis, которые обитали на территории Ларамидии за 6-7 млн лет до появления королевских тираннозавров и при этом были сопоставимы с ними по размерами», — пишут исследователи.

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Данное открытие было совершено научной группой доцента Университета Бата (Великобритания) Николаса Лонгрича при изучении фрагментов челюсти и позвонков нескольких древних тираннозавров, которые были найдены в начале текущего века на юге штата Нью-Мексико. Изначально палеонтологи отнесли их к числу ранних королевских тираннозавров (Tyrannosaurus rex), однако Лонгрич и его коллеги усомнились в этом.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что устройство черепа тираннозавров из Нью-Мексико существенно отличалось от того, как выглядели аналогичные кости других особей Tyrannosaurus rex. В частности, над глазами этих древних ящеров присутствовали рогообразные выступы, которые не характерны для других королевских тираннозавров, но при этом присутствовали у азиатских тарбозавров, одного из далеких родственников Tyrannosaurus rex.

Еще одной общей чертой этих ящеров с тарбозаврами являлось то, как крепились зубы к верхней челюсти этих динозавров и каким "прикусом" обладали эти существа. Кроме того, повторные замеры возраста окаменелостей указали на то, что они были захоронены значительно раньше, чем предполагали их первооткрыватели, - около 73 млн лет назад, примерно за 6-7 млн лет до массового распространения королевских тираннозавров по будущей Северной Америке.

Опираясь на эти доводы, Лонгрич и его коллеги присвоили каменелостям статус нового вида тираннозавров, Tyrannosaurus mcraeensis. Как предполагают ученые, эти существа были возможными конкурентами и соседями пока не найденных реальных предков Tyrannosaurus rex. Дальнейшие поиски останков этих древних хищников, а также раскрытие причин приобретения ими гигантских размеров должны стать главными задачами для палеонтологов ближайшем будущем, подытожили исследователи.