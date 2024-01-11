В США у студентов-людей появятся ИИ-одногруппники

«Как и в случае с другими студентами, мы надеемся, что они продолжат свой образовательный опыт настолько, насколько смогут, и получат PhD, но мы буквально учимся на ходу и позволяем ИИ-студентам выбирать курсы, которые они будут посещать», — прокомментировал свою инициативу Томпсон.