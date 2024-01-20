Как в СССР развивалось производство пива

В период СССР производство пива имело свои особенности и прошло через ряд изменений и развития. Об этом подробнее расскажет "Рамблер".

© Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966.

В начале советского периода, после революции 1917 года, производство пива было ограничено в связи с пропагандой здорового образа жизни и борьбой с алкоголизмом. Однако 26 августа 1925 года ЦИК СССР и СНК СССР издали постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР.

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В то время в Советском Союзе не производилось собственного пива, и предприятия, занимающиеся его производством, руководствовались традициями дореволюционной эпохи. Среди доступных марок пива были немецкие (такие как "Баварское", "Мюнхенское" и т.д.), чешские и австрийские (например, "Пильзенское", "Богемское" и т.д.), а также были популярным выбором английские сорта, такие как пейл-эль и темный портер. Среди российских сортов пива на рынке присутствовало "Черное" или "Черное бархатное". Этот напиток готовился в соответствии со старинными рецептами и был известен только внутри страны.

Окончание НЭПа наступило в конце 1920-х годов, и привело к вытеснению частных пивоварен крупными государственными предприятиями. В это время были введены первые Общесоюзные стандарты пива (ОСТ). Согласно ОСТ, пиво могло быть выпущено в четырех сортах: "Светлое №1", "Светлое №2", "Темное" и "Черное". Первые три сорта по своей технологии приготовления и вкусовым особенностям были близки к иностранным маркам, о которых уже было упомянуто, а последний относился к традиционно русской культуре пивоварения.

С развалом СССР и переходом к рыночной экономике производство пива в стране оказалось в новых условиях. Были открыты частные пивоварни, которые предлагали более широкий выбор сортов пива и улучшенное качество. Также появились импортные марки пива, которые стали популярными среди потребителей.

В итоге, производство пива в СССР прошло через многоэтапный процесс развития, от ограничений и противодействия алкоголизму до активного развития и государственной поддержки. Современная российская пивоваренная промышленность имеет свою специфику и стремится соответствовать мировым стандартам качества и разнообразия.