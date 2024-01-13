Что на самом деле произошло в день Парижского погрома

Парижский погром, также известный как "резня", произошел 17 октября 1961 года и был связан с событиями, происходившими во время Алжирской войны, которая длилась с 1954 по 1962 годы. "Рамблер" поделится подробностями того кровавого дня.

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Алжир был колонией Франции, и в то время в Алжире проживали миллионы алжирцев и тысячи французов. Споры и противоречия между Фронтом национального освобождения (ФНЛ), боровшимся за независимость Алжира, и французским правительством привели к насилию и конфликтам в Париже. Париж стал местом, где проявлялась напряженность и горькая борьба между двумя сторонами.

В этом контексте важно отметить роль Мориса Папона, который являлся префектом полиции Парижа в 1961 году. Он был ответственным за поддержание порядка и безопасности в городе в условиях Алжирской войны. В сентябре 1961 года Папон ввел комендантский час для алжирских мусульманских рабочих, чтобы ограничить их передвижение в ночное время. Однако это решение вызвало протесты и недовольство со стороны алжирцев.

17 октября 1961 года на улицы Парижа вышли тысячи алжирцев, чтобы выразить свое недовольство комендантскому часу и требовать независимости Алжира. Мирная демонстрация была жестоко подавлена французской полицией. Они применили силу: избивали, задерживали и убивали алжирцев. Официальные данные говорят о трех погибших, но по последующим исследованиям было установлено, что число жертв значительно выше.

Однако правительство до 1998 года утаивало истинное количество жертв, заявляя только о трёх погибших. В 1998 году Парижское правительство признало, что на самом деле погибло несколько десятков человек. Известный историк Жан-Люк Эйнауди считает, что число жертв может быть даже гораздо больше. В результате протестов были обнаружены 110 тел из Сены. В 2001 году возле моста Сен-Мишель была установлена мемориальная доска в память о погибших.