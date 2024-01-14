Невеста потребовала вернуть деньги за фотосессию из-за одного инцидента

Иногда свадьба оборачивается настоящим кошмаром. Это может подтвердить невеста, которая узнала неожиданную правду о своем супруге сразу же после торжества. Детали инцидента приводит издание The Mirror.

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Необычной историей из своей практики поделился фотограф, который был приглашен на свадьбу, чтобы запечатлеть ее лучшие моменты. Обычно в оказании услуги ему помогала постоянная ассистентка, однако в этот раз она не могла выйти на работу, и мужчине пришлось искать ей замену.

Проблема была решена: фотограф обратился за помощью к женщине, которую нашел на просторах интернета. Автор поста ранее не был с ней знаком и, соответственно, сотрудничал с частным фотографом впервые. О своем выборе он совсем скоро пожалел.

"Сегодня утром я получил электронное письмо от невесты. Она хочет вернуть деньги за фотосессию, так как женщина, которую я нанял вторым фотографом на день, после свадьбы переспала с женихом... В качестве доказательства невеста приложила фотографии с его телефона".