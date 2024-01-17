Американский рестлер спас девочку после автокатастрофы с помощью шариковой ручки
Рестлер Халк Хоган спас девочку-подростка, которая оказалась зажата в перевернувшемся автомобиле после автокатастрофы во Флориде. Об этом пишет Sky News.
70-летний рестлер написал в X, что, став свидетелем аварии в городе Тампа, он использовал шариковую ручку, чтобы пробить подушку безопасности автомобиля и освободить девочку.
Сумасшедшая часть истории с девочкой, которая перевернула свой автомобиль, заключается в том, что в отсутствие ножа, чтобы пробить подушки безопасности и вытащить ее, на помощь пришла шариковая ручка Indian Rocks Christian, спасибо тебе, Господи, все хорошо и сейчас, аминь.
Жена Хогана, инструктор по йоге Скай Дэйли, похвалила быстроту действий своего мужа в соцсетях.
Она написала: "Судя по всему, она не пострадала, только сильно ушиблась, что является абсолютным чудом!"
Полицейское управление Тампы сообщило, что участники аварии получили незначительные травмы.
Хоган, настоящее имя которого Терри Боллеа, является членом Зала славы WWE и живет в районе Тампа-Бэй. WWE разорвала отношения с Хоганом в 2015 году после того, как он неоднократно употреблял расистские выражения в утечке видеозаписей. Но через три года рестлинг-организация вновь приняла его в Зал славы. У него также была скромная актерская карьера.
Ранее "Рамблер" писал о том, как женщина заставила бывшего заплатить 6 млн рублей по фейковым счетам.