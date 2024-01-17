Американский рестлер спас девочку после автокатастрофы с помощью шариковой ручки

Сумасшедшая часть истории с девочкой, которая перевернула свой автомобиль, заключается в том, что в отсутствие ножа, чтобы пробить подушки безопасности и вытащить ее, на помощь пришла шариковая ручка Indian Rocks Christian, спасибо тебе, Господи, все хорошо и сейчас, аминь.

Она написала: "Судя по всему, она не пострадала, только сильно ушиблась, что является абсолютным чудом!"

Хоган, настоящее имя которого Терри Боллеа, является членом Зала славы WWE и живет в районе Тампа-Бэй. WWE разорвала отношения с Хоганом в 2015 году после того, как он неоднократно употреблял расистские выражения в утечке видеозаписей. Но через три года рестлинг-организация вновь приняла его в Зал славы. У него также была скромная актерская карьера.