Китаянка шантажировала рестораны жалобами на гвозди и тараканов в еде

Китаянка по имени Дэн заказала около 200 блюд через доставку в разных ресторанах Пекина. Получая каждый из них, девушка звонила в заведение и жаловалась на тараканов или гвозди в блюде. Затем она предлагала заведению сделку: деньги в обмен на то, что Дэн не станет писать гневный отзыв в сети. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Unsplash.com

Полиция Пекина поймала мошенницу в Сиане, провинция Шэньси еще в ноябре 2023 года. Изначально девушка не признавала свою вину, утверждая, что никогда не была в Пекине. Признаться в преступлении ей пришлось после того, как стражи закона продемонстрировали ей улики. Оказалось, что некоторые снимки Дэн использовала неоднократно.

По словам Дэн, она заказывала доставку еды на дом в течение полугода. Чтобы замести следы, мошенница просила курьера оставить заказ о ворот жилых домов. Затем она распаковывала заказ, делала фотографию с подложенными вилками, волосами, мухами, тараканами и звонила в ресторан. Девушка жаловалась, что его невнимательные сотрудники якобы могли навредить ее здоровью. Иногда Дэн представлялась беременной, заявляя, что посторонние предметы рисковали ранить и ее ребенка.

Обычно заведения соглашались на условия Дэн. Девушка не публикует фотографии, а ресторан предоставляет ей компенсацию в размере до двух тысяч юаней, что равно около 280 долларам США. В общей сложности она могла заполучить таким образом до 28 тысяч долларов США.

На данный момент неизвестно, какое наказание понесет Дэн. Однако в СМИ пишут, что подобный способ заработка в Поднебесной считается трендом среди пользователей соцсетей.