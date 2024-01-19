Шведский стол: история появления

Шведский стол – популярная форма организации питания, которая известна и признана во всем мире. Но как и когда появился этот уникальный формат питания? Об этом расскажет "Рамблер".

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История шведского стола тесно связана с шведской культурой и традициями. В конце XIX века в Швеции стало модным приглашать гостей на праздник в свой дом. Чтобы порадовать приглашенных, хозяева были готовы предложить разнообразные и изысканные блюда. Однако, по традиции, все предлагаемые угощения были разложены на столе, чтобы каждый гость мог самостоятельно выбрать то, что ему по вкусу.

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Таким образом, идея родилась из желания приглашающих создать уютную и неформальную обстановку, где каждый гость мог выбрать понравившиеся блюда и наслаждаться едой по своему желанию. Этот подход отражал шведскую концепцию равенства и уважения к личным предпочтениям каждого гостя. Шведские столы также стали популярными и за пределами Швеции, особенно в странах Скандинавии. Это связано с тесными историческими, культурными и географическими связями этих стран.

Название "шведский стол" на самом деле не имеет прямого отношения к Швеции. Этот термин возник в Америке в начале XX века и стал популярным благодаря иммигрантам из Швеции. Они привнесли традицию обильно сервированных столов, которые стали известны как "шведские столы".

В начале своего появления шведский стол применялся главным образом на различных торжественных мероприятиях и банкетах, но позже стал доступным для широкой публики. Первоначально он включал в себя разнообразные салаты и закуски, горячие блюда, различные виды хлеба, сыры, десерты и, конечно же, напитки. По мере развития традиции количество и разнообразие предлагаемых блюд только увеличивались.

Сегодня шведские столы популярны во многих странах, где они особенно ценятся за свою неформальность и возможность выбора. Рестораны и гостиницы предлагают шведский стол в качестве варианта обеда или ужина, а также на мероприятиях и праздниках. Огромным успехом среди туристов и посетителей они пользуются на круизных лайнерах. Это стало идеальным способом предложить большой выбор блюд разных кухонь, не подвергаясь ограничениям по пространству и ресурсам.

Интересно, что шведский стол считается одной из форм самообслуживания, но на самом деле это требует определенных навыков и манер приема пищи. Чтобы не запутаться на шведском столе, важно помнить, что необходимо начинать с холодных закусок и салатов, а затем переходить к горячим блюдам. Также важно не перебирать с порциями, чтобы все гости могли насладиться предлагаемыми угощениями.