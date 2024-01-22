Почему в СССР стали белить деревья: видео
Традиция белить деревья зародилась еще во время Второй мировой войны.
Чтобы незаметно передвигаться в темное время суток, советские военные вынуждены были не включать фары на машинах. Однако для того, чтобы как-то ориентироваться на дорогах ночью, было принято решение побелить стволы деревьев и бордюры вдоль дорог белой краской. Это позволяло водителям видеть очертания дороги и не съезжать в кюветы.
После войны традиция белить деревья сохранилась. Так как выяснилось, что белая окраска защищала кору деревьев от перегрева на солнце и предотвращала появление трещин. Также оказалось, что белый цвет отпугивает вредителей.
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