Чтобы незаметно передвигаться в темное время суток, советские военные вынуждены были не включать фары на машинах. Однако для того, чтобы как-то ориентироваться на дорогах ночью, было принято решение побелить стволы деревьев и бордюры вдоль дорог белой краской. Это позволяло водителям видеть очертания дороги и не съезжать в кюветы.