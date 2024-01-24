Как Татьяна Щепкина-Куперник помирила Чехова и Левитана

Ровно 150 лет родилась одна из самых известных советских писательниц и переводчиц Татьяна Щепкина-Куперник. За свою жизнь она выпустила более десятка прозаических и стихотворных сборников, опубликовала переводы культовых пьес и даже успела примерить на себя роль актрисы в театре.

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А еще однажды Щепкина-Куперник помирила Антона Чехова с Исааком Левитаном. Подробности – в материале "Рамблера".

Однажды Антон Павлович опубликовал рассказ "Попрыгунья", в котором карикатурно изобразил Софью Кувшинникову – возлюбленную художника. Последнего это возмутило, и он рассорился с прозаиком в пух и прах: дело чуть не дошло до дуэли.

Будучи подругой Чехова, Щепкина-Куперник предприняла попытку помирить двух выдающихся деятелей. С этой целью она подстроила встречу Чехова с Левитаном и заставила их пожать друг другу руки.