С древних времен людей всегда интересовала завеса грядущего – что ожидает нас в будущем, какие открытия и события принесут следующие годы человечеству?

И во все эпохи находились провидцы и предсказатели, которые пытались приоткрыть эту завесу и заглянуть вперед – иногда ошибаясь, но подчас поражая воображение удивительно точными пророчествами.

2024 год обещает быть полным удивительных и поразительных событий, если верить предсказаниям известных пророков и ясновидцев прошлого.

Нострадамус, знаменитый французский прорицатель 16-го века, в одном из своих загадочных катренов намекал на то, что в 2024 году произойдет свержение действующей главы

Великобритании – Карла III.

Что еще ожидает человечество в 2024 году, смотрите в видео.