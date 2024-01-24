Самые поразительные предсказания пророков прошлого на 2024 год: видео
С древних времен людей всегда интересовала завеса грядущего – что ожидает нас в будущем, какие открытия и события принесут следующие годы человечеству?
И во все эпохи находились провидцы и предсказатели, которые пытались приоткрыть эту завесу и заглянуть вперед – иногда ошибаясь, но подчас поражая воображение удивительно точными пророчествами.
2024 год обещает быть полным удивительных и поразительных событий, если верить предсказаниям известных пророков и ясновидцев прошлого.
Нострадамус, знаменитый французский прорицатель 16-го века, в одном из своих загадочных катренов намекал на то, что в 2024 году произойдет свержение действующей главы
Великобритании – Карла III.
Что еще ожидает человечество в 2024 году, смотрите в видео.
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