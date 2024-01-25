Те, кто делал ремонт в старой квартире, наверняка обращали внимание на интересный факт – под обоями часто находится плотный слой из газетных листов.

В Советском Союзе при ремонте для выравнивания стен не использовали шпаклевку. Вместо этого на стены наклеивали несколько слоев газет, создавая ровную поверхность для последующей оклейки обоями. Также газеты часто использовали для заделывания щелей между плитами в стенах.

Кроме того, бумага газет хорошо впитывала клей, улучшая сцепление обоев со стеной. Благодаря этому обои прочно держались на стене многие годы.