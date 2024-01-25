Когда в 2008 году весь мир переживал финансовый кризис, многие семьи в Испании не смогли оплачивать аренду жилья. Местные власти решили поддержать их – разрешили жить в арендованных квартирах бесплатно. Однако этой щедростью начали пользоваться недобросовестные люди, чаще всего незаконные мигранты. Они взламывали чужие дома, меняли замки и обустраивались. В Испании их принято называть окупас.

Когда владельцы обращались в суд, окупасы защищали свои права – заявляли, что арендовали эту недвижимость и уходить им некуда. Право на жилье в Испании неприкосновенно, поэтому судебные разбирательства тянулись месяцами или даже годами.

Хотя кризис давно миновал, проблема сохраняется – жилье периодически захватывают по всей Испании. При этом окупас - не всегда маргиналы. Иногда в квартиры заселяются под видом приличных арендаторов, а затем перестают платить по счетам. Вот почему испанские арендодатели требуют от будущих жильцов подтверждения финансовой состоятельности.