Ван Йекун – электрик из провинции Шаньдун в Китае. Но его необычное хобби сделало его знаменитым – после работы он предпочитает заниматься созданием удивительных конструкций, удерживающихся исключительно на равновесии.

Используя подручные материалы – бамбуковые палки, камни, кирпичи, Ван Йекун возводит сложные и зачастую непропорциональные сооружения. При этом он никогда не использует клей, веревки или другие крепления – только точный глазомер и понимание законов равновесия.

Ван Йекун говорит, что главное при создании скульптур – найти идеальный баланс сил и распределить вес так, чтобы конструкция сама себя поддерживала.

Удивительные творения китайского электрика-самоучки завоевали много фанатов по всему миру и принесли ему славу настоящего Мастера Равновесия.