Официантка лишилась чаевых в 150$ из-за невнимательности

Официантка обвинила посетительницу ресторана в неоплате счета и лишилась солидных чаевых, которая та ей оставила. О неловком инциденте сообщает издание The Mirror.

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Детали истории следующие. Девушка отправилась со своим супругом на ужин в ресторан в маленьком городке на юге США. По окончании трапезы они, как обычно, решили щедро отблагодарить обслуживавшую их официантку и оставили на столе 200 долларов при счете примерно в 46 долларов.

"Мы достаточно уверенно ощущаем себя в финансовом плане, чтобы наслаждаться хорошими вещами и помогать другим, когда есть такая возможность. Один из способов, к которому я люблю прибегать, – это оставление больших чаевых персоналу, который действительно хорошо справляется со своими обязанностями".

Однако, когда пара направилась к выходу, к ним подбежала агрессивно настроенная официантка и потребовала, чтобы супруги оплатили счет. В ответ она услышала фразу "вам следовало сначала взглянуть на стол".

После этого девушка забрала 200 долларов, оставив только 46.