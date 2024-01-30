Ресторан, вдохновивший «Рататуй», потерял вино на сумму более 1,5 миллиона долларов

Один из самых известных ресторанов мира, легендарный парижский Tour d'Argent , сообщил в пятницу о пропаже 83 бутылок редкого вина, сообщает People. Сообщается, что винтажные вина стоят 1,28 миллиона фунтов стерлингов (или 1,6 миллиона долларов).

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Как сообщает французская газета Le Parisien , среди вин, исчезнувших из лабиринтообразных подвалов ресторана, были такие престижные вина Бордо, как Romanéé Conti. По оценкам экспертов газеты, за бутылку вина 2011 года ценители заплатят более 16 000 долларов, а за бутылку вина чуть более старого урожая 1999 года можно будет потребовать более 30 000 долларов.

В ресторане представлена энциклопедическая карта вин, а его подвалы, протянувшиеся на сотни метров вдоль реки Сены, являются привилегированным местом. В настоящее время здесь хранится 300 000 бутылок.

Tour d'Argent принимал тысячи знаменитостей, включая королеву Елизавету и сэра Пола Маккартни. Его также часто называют источником вдохновения для ресторана Гюсто в мультфильме Disney Pixar «Рататуй» .