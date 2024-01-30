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Ресторан, вдохновивший «Рататуй», потерял вино на сумму более 1,5 миллиона долларов

Один из самых известных ресторанов мира, легендарный парижский Tour d'Argent , сообщил в пятницу о пропаже 83 бутылок редкого вина, сообщает People. Сообщается, что винтажные вина стоят 1,28 миллиона фунтов стерлингов (или 1,6 миллиона долларов).

Ресторан, вдохновивший Рататуй, потерял вино на сумму более 1,5 миллиона долларов
© pxhere

Как сообщает французская газета Le Parisien , среди вин, исчезнувших из лабиринтообразных подвалов ресторана, были такие престижные вина Бордо, как Romanéé Conti. По оценкам экспертов газеты, за бутылку вина 2011 года ценители заплатят более 16 000 долларов, а за бутылку вина чуть более старого урожая 1999 года можно будет потребовать более 30 000 долларов.

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В ресторане представлена энциклопедическая карта вин, а его подвалы, протянувшиеся на сотни метров вдоль реки Сены, являются привилегированным местом. В настоящее время здесь хранится 300 000 бутылок.

Tour d'Argent принимал тысячи знаменитостей, включая королеву Елизавету и сэра Пола Маккартни. Его также часто называют источником вдохновения для ресторана Гюсто в мультфильме Disney Pixar «Рататуй» .

Ранее мы рассказывали, что мужчина поссорился с друзьями из-за счета в ресторане.

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