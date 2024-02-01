У поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик были непростые, но красивые отношения.

В знак любви они подарили друг другу кольца-печатки с особенными гравировками, придуманными специально для любимого человека. Брик подарила Маяквоскому кольцо с инициалами M и W, которые отзеркаливали друг друга. А он ей – с инициалами Брик Л. Ю. Б., складывающимися в бесконечное слово "люблю".

Брик, пережившая Маяковского на 48 лет, до конца жизни носила оба кольца на цепочке и категорически отказывалась отдавать их в музей.

Сегодня эти трогательные символы любви можно увидеть в Государственном литературном музее в Москве.