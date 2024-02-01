История колец, которыми обменялись Маяковский и Лили Брик: видео
У поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик были непростые, но красивые отношения.
В знак любви они подарили друг другу кольца-печатки с особенными гравировками, придуманными специально для любимого человека. Брик подарила Маяквоскому кольцо с инициалами M и W, которые отзеркаливали друг друга. А он ей – с инициалами Брик Л. Ю. Б., складывающимися в бесконечное слово "люблю".
Брик, пережившая Маяковского на 48 лет, до конца жизни носила оба кольца на цепочке и категорически отказывалась отдавать их в музей.
Сегодня эти трогательные символы любви можно увидеть в Государственном литературном музее в Москве.
Ранее «Рамблер» писал про любимых женщин великого Ван Гога.
Рамблер: главные новости