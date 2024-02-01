Американец, который работал налоговым инспектором, первым выиграл главный приз в популярном телешоу "Кто хочет стать миллионером" в 1999 году. Его выигрыш был равен одному миллиону долларов.

Налоговый инспектор Джон Карпентер прославился не только выигрышем в шоу, но и интригой, которую он устроил в финале.

Легко ответив на 14 вопросов, на последнем, 15-м, он неожиданно попросил подсказку "звонок другу" и позвонил отцу. Когда тот ответил, Карпентер сообщил, что знает ответ на финальный вопрос и через несколько секунд он станет миллионером.

Ему надо было назвать президента США, появившегося в сериале "Хохмы", и Карпентер правильно назвал Ричарда Никсона. После чего он действительно выиграл и получил заветные миллион долларов.